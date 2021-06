Útravaló – 2021. június 19.

Sokak számára a teremtett világ rendezettsége és szépsége az a lebilincselő tény, ami egyben Isten szépségének és jóságának bizonyossága. Alighanem Jézus is rácsodálkozott erre az Atyja ragyogását visszatükröző madarakban, virágokban, még inkább az emberekben. Ő az emberért jött, és az egész teremtett világ az emberért van, az előttünk jártakért, értünk és az utánunk jövőkért. Isten arra választotta ki ezt a közeget, hogy abban – a teremtés művét folyamatosan megújítva – közölje önmaga jóságát. Ahogy szüntelen fáradozunk, hogy megnyissuk neki az emberi szíveket, ugyanúgy fontos, hogy tudjunk rácsodálkozni a teremtett világ szépségében is az Atya gondoskodó jóságára, mert ez tanít meg rá, hogy Isten önmagunkért szeret minket, és nekünk is önmagáért kell szeretnünk őt.

