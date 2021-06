Útravaló – 2021. június 25.

Szent Máté úgy mutatja be Jézust, mint az új Mózest, aki lehozta közénk az Atyától átvett szavakat, az újszövetségi élet törvényeit. Ha ezeket nemcsak hallgattuk, hanem be is fogadtuk az elmúlt hetekben, bizonyára megtapasztaltuk, az Úr Krisztus egy tisztulási folyamaton vezetett át bennünket. Szavai egyértelművé tették, Isten úgy tekint megromlott életünkre, mint beteg állapotra, ami azt is jelenti, hogy nem azonosít minket bűneinkkel, ehelyett szembesít velük, és gyógyulást kínál. De ami végbement bennünk, arról nem beszélni kell, hanem hálát adni érte és kitenni magunkat annak, hogy Isten átalakítva engedjen és vezessen vissza bennünket oda, ahonnan kiszorított a bűn tragédiája.

