Útravaló – 2021. június 9.

Már az apostolok számára is kérdés volt, Jézus hogyan teljesítette be a törvény előírásait, mi az, ami kötelez, és mi az, ami a múlté. Amit Jézus átvesz, az örök, amit felülír szavával, cselekedetével, az beteljesülésre várt. De mivel őbenne egyszerre van jelen az Ó- és az Újszövetség, ezért személye nem hitelteleníti, ami elmúlt, hanem felhívja a figyelmet arra, hogy mindez töredékességével együtt rá mutatott, és benne új értelmet nyert. Így vagyunk az Ószövetség egészével is, hisz Krisztus nélkül például a Vörös-tengeren való átkelés csupán egy nemzet mítoszeseménye lenne számunkra, míg általa a mélyebb értelmét is látjuk: Isten számára nem közönyös, mi lesz velünk, a Fia oldalából kifolyó víz utat nyit nekünk a szabadsághoz, legyőzi bennünk a gonoszt.

