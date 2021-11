Útravaló – 2021. november 11.

„Hic et nunc” – itt és most. Ennél tömörebb és kifejezőbb meghatározás aligha adható arról, hogy valami van. Az itt és most léttapasztalat örömteli pillanata akkor teljes, ha az ember Isten jelenlétét tapasztalja meg. Mindenkinek megadatik ez egy-egy kegyelmi pillanatban. Az imádság, a szemlélődés, a hegycsúcsról letekintés, a nyári csillagos égbolt látványa nyújthat ilyen élményt, adhat ilyen érzést. Jézus azt mondja a mai evangéliumban, hogy aki Istent keresi, ne járkáljon ide-oda, hanem maradjon veszteg. Maradjon nyugodtan ott, ahol van, és ismerje fel az ő jelenlétét abban, ami történik. Isten országa köztetek van, mondja, és ez még a farizeusok esetében is igaz.

Magyar Kurír