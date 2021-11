Útravaló – 2021. november 12.

Egy rádióriportban hallottam, hogy sokan megmenekülhetnének, ha tudnák, mit kell tenni az adott pillanatban. A szökőár előtti percekben ugyanis a tenger visszahúzódik, mielőtt kitör a partra. A cunami idején sokan nem menekültek, hanem befelé mentek a mederben a visszahúzódó tenger után, és amikor a hatalmas vízfal megfordult, még fényképezték is, holott akkor már el voltak veszve, csak nem tudták. Virtuális világban élünk, és az a képzet alakult ki a mai nemzedékben, hogy csak klikkelnek egyet, és eltűnik, amit nem akarnak látni. Második eljöveteléről szólva Jézus is beszél természeti csapásokról. Van, aki meg sem érti, csak azt kérdezi: Hol van ez, Uram? Aztán megnyugszik: Rendben, nem itt, hanem Japánban. Pedig ahogyan a keselyűk rátalálnak a dögre, úgy ránk is a gonosz. Mielőtt az Emberfia visszatér.

Magyar Kurír