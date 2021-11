Útravaló – 2021. november 16.

Talán nem tűnik erőltetettnek, ha a mai olvasmányt és az evangéliumot egymás mellé állítom, és kiemelem, hogy az olvasmányban egy, a vallásában és hitében megöregedett ember hűsége áll előttünk, aki nem tér a bűnös útra, bármennyire erőszakolják is, inkább meghal. Az evangéliumban pedig egy bűnös úton járó ember Jézussal találkozva elfordul egész addigi életétől, jó útra tér, megbánja és jóváteszi a múltját. Meghal a bűnnek – mondhatjuk ez esetben is. Egész addigi élete kudarcát elismerve nem szégyell Jézushoz csatlakozni, és jóvátenni minden addigi károkozását. A két történetből akár arra is következtethetünk, hogy mégiscsak a bűnös út a nehezebb, minden kecsegtetés ellenére.

Magyar Kurír