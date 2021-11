Útravaló – 2021. november 22.

Teréz anyát gyakran idézzük a szegénységgel kapcsolatban. Én is ezt teszem most, a szegény asszony két fillérje jelenségkör kapcsán. Egy alkalommal azt mondta a jótékonyságról, hogy ha a fölöslegedből adtál, akkor semmit sem adtál. Azt hiszem, ezt igazán csak azok értik, akik a szegénységüket egyszerűséggel és természetességgel élik meg. Chiara Lubich is ezt a gondolatot viszi tovább az evangéliumi szegénységről: ha valaki annyira szegény, hogy csupán egy darab kenyere van, és amikor azt elveszik tőle, akkor dühös, fenyeget, és csúnyán kitör magából, akkor az a szegénység nem a megélt evangélium szerint való. A szegények felkarolása, ha nem is kizárólag, de leginkább a női szentek alakjához kötődik.

