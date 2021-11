Útravaló – 2021. november 25.

Jézus jövendölése óta vajon hányszor vette körbe Jeruzsálemet hadsereg? Hasonlóképpen azóta is vidékre és a hegyekbe menekülnek az emberek a városokból. Úgy tűnik, a városok veszélyeztetett helyszínek, ahol mindenki győzni akar. A vidék kevésbé fontos a történelem tanúsága szerint. Pedig gyakran mondjuk, hogy a vidék csendes magánya és a természetközelibb életmód az, amit föltétlenül meg kell találnunk, újra föl kell fedeznünk. A vidék az, ahonnan még napjainkban is látszanak a csillagok. És a vidéki ember még hisz a jelekben, akár a Napban, akár a Holdban, akár a csillagokban látja azokat. Jeruzsálem pusztulása nemcsak valóságos, hanem szimbolikus is, és örök, mint a népi–urbánus vita.

