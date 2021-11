Útravaló – 2021. november 3.

Mindig meg kell birkózni azzal a gondolattal, hogy az ember miként is gyűlölheti magát. Márpedig Jézus ezt mondja, hogy aki nem gyűlöli a családját, sőt önmagát, az nem lehet a tanítványa. Azt most hagyjuk, hogy vajon ezért vannak-e kevesen az őt igazán követők. Azt is hagyjuk, hogy mégsem erre mondták a tanítványai, hogy kemény beszéd ez, és nem ezért kezdtek távolodni tőle. Azt a szempontot hozom csak ide elmélkedésünk tárgyául, hogy egy helyütt azt mondja Jézus: aki meghasonlik önmagával, az összeomlik (Mt 12,25). Nem kell-e ahhoz is egyfajta meghasonlás, hogy az ember gyűlölje önmagát? Vagy a régi énünk megtagadása ez, miközben új ember születik? Ön miként magyarázná?

