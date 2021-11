Útravaló – 2021. november 4.

Az irgalom és a szeretet jele szóba állni a bűnösökkel. Hiszen oly gyakran hangoztatjuk: a bűnöst szeretni, és a bűnt elítélni kell, nem pedig fordítva. Jézus úgy tud a bűnösökkel szóba állni, és egy asztalhoz ülni velük, hogy nem ő lesz bűnös, hanem azok válnak jobbá. Mindkét felhozott példája arra mutat, hogy ő minden emberre úgy tekint, mint a sajátjaira, csak hát azok elkószáltak. Bizonyos fajta bűnökkel szemben az Egyház ma zéró toleranciát hirdet. Az elkövetőkkel való érintkezés is megbélyegző. Olykor nem is akkora a távolság áldozat és elkövető között, aki legtöbbször maga is áldozat volt egykor. Jézus ezt a láncreakciót azzal szakítja meg, hogy közéjük ül, és örül a megtérőnek.

Magyar Kurír