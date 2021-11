Útravaló – 2021. november 9.

A templom rendje, tisztasága nem csak felmosóvödör és tisztítószer kérdése, és nem is csupán asszonykezek munkájának eredménye. Ha megfigyelik a saját templomukat, ott a legnehezebb észrevenni a felesleges dolgokat. És mindig van, aki azzal próbálkozik, hogy a meghalt nagymama lakásából az ágy fölül a Krisztus az Olajfák hegyén című nyomatot a templomnak ajándékozza. De nemcsak próbálkozás van, hanem adott esetben értetlenség és neheztelés is, ha a templom gazdája erre azt mondja, hogy köszöni, nem kéri. Az is előfordul, hogy megy be a pap a templomba misézni, és azt látja, hogy ott egy szőnyeg az oltár előtt, egy nipp a szobor alatt. Olyan esettel is találkoztam, hogy a hívek áttették a felolvasó állványt (ambó) a másik oldalra.

