Útravaló – 2021. október 18.

Jézus tapasztalatszerzésre küldi tanítványait. Meg kellett tanulniuk, hogy Jézus küldi őket, azzal az erővel bírnak, amivel ő, és terve megvalósul. Itt már a majdani küldetés lényeges elemei is felismerhetők. Ne keressenek támaszt a földi javakban, pénzben és más eszközökben, hanem bízzák magukat az Atya gondviselő erejére, ahogy ő tette egész küldetése során. Gyakorolják a szeretetet. Ne csak az egyéni képességeikre alapozzák útjukat, hanem Jézust adják, aki küldte őket. Ahol nem fogadják be őket, ne vitatkozzanak, hanem menjenek tovább. Jézus küld téged is. Oda, ahol élsz, ahova hivatásod szólít. Tudsz-e ezzel a bizalommal és hittel indulni, és tenni a feladataidat?

