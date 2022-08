Útravaló – 2022. augusztus 26.

„Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!” Jézus egy keleti képbe helyezte példabeszédének mondanivalóját. Fontosnak tartja az okosságot és az éberséget, s ezek mindennapi gyakorlását. Isten országa arra hív, hogy okosan rendezzük be az életünket. Gondoljunk örök sorsunkra is, ne csak a földi életünkre. Az visz olajat a lámpásába, aki az örök élet szempontjai szerint rendezi be az életét. Úton vagyunk, s ez az út maga Krisztus. Ő mondta, hogy én vagyok az út… Érdemeket csak itt tudunk szerezni a megélt szeretettel, a jótettekkel, kötelességünk teljesítésével, mert a halálunkkal az érdemszerzés lezárul, és már nem lesz többé alkalmunk rá. A mai napból mit vinnél el magaddal?

Magyar Kurír