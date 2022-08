Útravaló – 2022. augusztus 7., évközi 19. vasárnap

Mikor jön el az Úr? Ez Isten titka! Legyünk éberek! Az éber várakozás nem semmittevést jelent, hanem cselekvő készületet. Az örök életre várakozó hitről szól a mai igeliturgia. Az olvasmányban a szabadulás éjszakájáról hallunk. Az egyiptomiaknak ez az éjszaka a halál éjszakája volt, mert nem hittek Isten üzenetében. A zsidók hittek Isten ígéretének, és megmenekültek a pusztulástól. A hit, illetve a hit hiánya határozza meg a két nép sorsát. A hit hiánya miatt esnek szét ma is közösségek, válnak embertelenné az emberek. Ábrahám egész életét a hite határozta meg. Hittel engedelmeskedik Istennek, elhagyja a földjét, és elindul az ismeretlenbe. Az évek súlya alatt elgyöngülve hite által kap fiút a már ugyancsak megöregedett Sárától. Hitében készen áll arra, hogy isteni parancsra habozás nélkül feláldozza Izsákot, egyetlen fiát, pedig tőle várta az Istentől megígért utódokat. Ábrahám minden élethelyzetben hisz! Tanúsítja, hogy a hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés arról, amit nem látunk, csak sejtünk. Ezzel a hittel várja Isten ígéreteinek beteljesedését. Vár, nem csügged el, mert nem földi értékekben remél, hanem Istenben!

Istenre mered-e bízni az életedet? Akkor is, ha megpróbál? Az evangélium is éber várakozásra hív: „Legyetek ti is készen.” Ez a várakozás nem ismer semmiféle félelmet. Jézus tanítványainak, igaz, kevesen vannak, nem szabad félniük, hogy elvesznek ebben a világban, mert az Atya az ország örököseivé tette őket. Akárcsak Ábrahámnak, nekik is le kell mondaniuk minden földi biztonságról, ráhagyatkozva Isten gondviselésére.

Teremtettségünkből tör fel a vágy, hogy az emberfeletti erőket uralhassuk. Jézus azzal lep meg minket, hogy az emberi képzeletet messze felülmúló valóság vár hűséges követőire. Maga az Isten „jár körül és felszolgál”. Ez azt jelenti, Isten szolgálatkészen várja, hogy teljesíthesse, amit te, az ember kívánsz. Jézus ki meri mondani: „Semmi sem lesz nektek lehetetlen.” Az igaz, hogy most ezt nem tapasztalhatjuk. Miért? Azért, mert nem tudnánk mit kezdeni ezzel az erővel. Gondolj csak bele: mit csinálna a szabad akarattal rendelkező ember a Teremtő végtelen erejének birtokában?

Az egyéni éber várakozás hasonlít az őrváltásokra, az emberi életkor időbeli szakaszaira. Ez esetben a várakozásban kitartó szolga hite egyre értékesebb lesz. Aki pedig feladja ezt a hitet, egyre értéktelenebbé válik. A várakozás feladása az értékrendem feladását is jelenti. Az egymás ellen forduló szolgák nem az Isten országa és Jézus törvényei szerint, hanem a világ farkastörvényei szerint élik az életüket. Viselkedésük alapja az a gondolkodás, hogy most kell élni, most kell boldognak lenni, most kell kihasználni a vagyont, a gazdagságot és az embereket. Erre épül a fogyasztói társadalom: szerezd meg, használd, dobd el, mert van másik.

Aki hűséges, az másként gondolkodik. Úgy gondolja, a világ dolgainak ő nem tulajdonosa, hanem használója. Ebben a világban minden múló időben létezik, ezért soha ne aggódj túlságosan az ideig való dolgok miatt! Viszont a kapott időt jól használd fel, mert halálod pillanatában, átlépve Isten időtlen valóságába, ő majd megkérdezi, mit tettél a rád bízott dolgokkal, lehetőségekkel. Csak éberen!

Magyar Kurír