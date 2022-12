Útravaló – 2022. december 2.

Izajás próféta megjövendöli Jeruzsálem elpusztítását, ugyanakkor az Úr közbelépését is, mellyel a várost megszabadítja. Ezt írja: „Valóban szentnek magasztalják majd Jákob szentjét, és félve tisztelik Izrael Istenét” (Iz 29,23). Ez a hit élt a két vakban is, akik így kiáltottak Jézus felé: „Dávid fia, könyörülj rajtunk!” Az Úr Jézus először megkérdezte: „Hiszitek, hogy meg tudom tenni?” Majd hitvallásuk után meggyógyította őket. Sokszor ez a hit hiányzik a mi imádságainkból. Hogy az Úr Jézus ma, 2022-ben is Dávid fia, a mi Megváltónk! Már Jakab apostol figyelmeztette a híveket: „aki kételkedik, ne higgye, hogy bármit is kap az Úrtól, hiszen a lelkében megosztott ember nem tart ki semmiben” (Jak 1,6.7). „Hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen!” (Mk 9,24)

