Útravaló – 2022. december 22.

Hanna, Sámuel anyja hálát adott fia születéséért, és felajánlotta őt az Úrnak. A Szűzanya is, Erzsébetet meglátogatva, ujjongó örömmel magasztalta Istent, aki ilyen nagy dolgot tett vele. „Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék.” Joseph Ratzinger szerint: „Az a puszta tény, hogy ez bekerült az evangéliumba, jelzi, hogy a feljegyzés idején már volt Mária-tisztelet, de jelzi azt is, hogy az Egyház életében felmerülő minden nemzedék kapott erre felszólítást.” Hans Urs von Balthasar pedig ezt írta: „Mária tisztelete a legbiztosabb és legrövidebb út, hogy valóban eljussunk Jézus közelébe (…) Ugyanakkor megtanuljuk, hogy mennyire készenlétben kell élnünk, mert Jézus váratlan lépéseket is kívánhat tőlünk.”

