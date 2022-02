Útravaló – 2022. február 10.

Szent Skolasztika Szent Benedek nővére volt, Nursiából származtak. Ő is a szerzetesi életet választotta, és a felebaráti szeretet gyakorlásával, öregek és betegek gondozásával telt az élete. A világban nem sokat hallottak róla. Ma sajnos kevesen vállalkoznak az Istennek szentelt életre, az öregek, betegek gondozására, a szerzetesnői hivatásra. Pedig Istennek szolgálni a legnagyobb dolog a világon, s aki öregek, betegek szolgálatában tölti életét, az bennük Krisztust szolgálja és hirdeti. Kalkuttai Szent Teréz az utcán felemelt egy csonttá-bőrré fogyott haldoklót, és hazavitte a házukba. Egy muszlim vezető férfi látta ezt, és követte. Teréz anya a házukban lefektette, megmosdatta a haldoklót, szeretettel beszélt hozzá. A muszlim vezető kijelentette: „Eddig is tiszteltem Jézus Krisztust, de most már azt is el tudom hinni, hogy Isten volt.” Az Egyház igazán nagy hősei az ismeretlen, névtelen szentek.

Magyar Kurír