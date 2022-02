Útravaló – 2022. február 18.

Az Úr Jézus a keresztről beszél. Ez a követésének feltétele. Mi valahogyan ódzkodunk a kereszttől. Ám az Úr Jézus világosan beszél: „Aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Aki elveszti értem és az evangéliumért, az megmenti életét.” Sokszor félünk egészen elkötelezni magunkat Jézus Krisztus mellett. De félünk az emberek véleményétől is: Ez még elhiszi ezeket, ez még itt tart, stb. De az Úr Jézus itt is világosan fogalmaz: „Aki szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja, mikor majd eljön.” A tizenöt évesen boldoggá avatott Carlo Acutis, aki soha nem szégyellte megvallani a hitét, élete utolsó perceiben ezt mondta: „Nyugodtan halok meg, mert úgy éltem az életem, hogy soha egyetlen percét sem tékozoltam olyan dolgokra, amelyek nem tetszenek Istennek.”

Magyar Kurír