Útravaló – 2022. február 19.

Urunk színeváltozása a kiválasztott apostoloknak, Péternek, Jakabnak és Jánosnak megerősítés volt, hogy bírják majd a szenvedés idejét. Megjelent Illés, Mózes, és Jézussal beszélgettek. Lukács azt is megírja, hogy „haláláról beszéltek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie” (Lk 9,31). Illés és Mózes az ószövetséget képviselik, és világosan jelzik, hogy az ószövetség Krisztusban teljesedik be. Az Atya szava is ezt erősíti meg: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” A föltámadt Krisztus is ezt tanítja az emmauszi tanítványoknak. „Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az Írásokban róla írtak.” Ahogy Szent Ágoston szellemesen fogalmazott a Szentírásról: „Ami az Ószövetségben rejtve van, az az Újszövetségben kinyilvánul” („Novum in Vetere latet, Vetus in Novo patet”).

