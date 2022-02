Útravaló – 2022. február 2., Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony)

A gyermek Jézust bemutatják a templomban. Simeon felismeri benne a Megváltót, népének és az egész világnak megváltóját. Azt is megjövendöli, hogy „jel lesz, amelynek ellene mondanak”, s a Szűzanya lelkét majd tőr járja át. Az Egyház életében is jelen van ez mindig. Krisztus világossága és az ellenkezés. Az üldözés nem rendkívüli dolog, elkíséri az Egyház egész életét. Soha annyi vértanú nem volt, mint most, a XXI. században. „Add, Uram, hogy ne botránkozzam a kereszteken és keresztjeimen. Ne kerüljem el azokat, ha kínálod, de Veled és lelkeddel ragadjam meg úgy, mint aki életét és megváltását viszi.” (Belon Gellért)

