Útravaló – 2022. február 3.

Szent Balázs püspök, vértanú börtönben van Krisztusért. És imájával ott is csodákat tesz. A hit fénye világosság a örtön sötétségében is. Balázs-áldásban az ő közbenjárását kérjük: gyógyulást betegségeinkből, de mindenekelőtt hitetlenségünkből. A két égő gyertya fénye jelzi Krisztus világosságát. Szépen írta Babits Mihály: „Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen, / okos felnőtt! Te jól tudod, / mennyi kínt bír el az ember, mennyit nem sokall / még az Isten jósága sem, / s mit ér az élet... S talán azt is, hogy nem is / olyan nagy dolog a halál.” (Balázsolás)

Magyar Kurír