Útravaló – 2022. január 28.

A Teremtés könyvének egyik vonulata azt mutatja be, hogy Éva benső megingása után miként terjed át a bűn a házastársára, a gyermekeikre, és borítja be a földet úgy, hogy azt már csak a vízözön mossa tisztára. Az ember újra és újra beszennyezi vétkével a földet, és Dávid korrumpálódásában is mintegy megismétlődik ez a pusztító folyam. Titkon megkívánja az asszonyt, bűnre csábítja őt, majd annak férjét is be akarja vonni megalkuvásába, végül áldozatként kivégzi korruptságában. A zsoltáros nem véletlenül kéri, hogy „titkon való bűneimtől tisztíts meg engem”. Mert legsúlyosabb és legveszélyesebb vétkeink, amelyekkel másokat is magunkkal rántunk, titkon, a szívünkben fogannak, Isten kizárásával.

