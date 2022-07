Útravaló – 2022. július 11.

Ma ott folytatjuk, ahol tegnap abbahagytuk: a tizenkét tanítvány oktatásával. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, amiért olvashatjuk azokat az instrukciókat, amelyeket Jézus a tizenkettőnek ad. Ez rávilágít arra, hogy milyen elvek és magatartás alapján tekinthetjük magunkat mi is a legbelső körhöz tartozóknak, amit igen szeretnénk. A meghunyászkodó békesség helyett az egyértelmű kiállás, akár a legközelebbiek körében is; a szeretetnek hazudott jámbor és megfutamodó önzés helyett a kereszt vállalása, akár veszteségek (az élet elvesztése) árán is; és a befogadás a másoknak való otthonteremtés kényelmetlenségével. Európa addig volt/lesz az otthonunk, amíg Szent Benedek regulázza.

