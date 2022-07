Útravaló – 2022. július 12.

Jézus csalódik azokban a városokban, amelyek nem változtak meg az ott történt csodák hatására. Ha ez így van, akkor feltehetjük a kérdést: mi mást várhatott? Jeruzsálemet nemcsak korholja, de meg is siratja. Az ő városmissziója is gyakran kudarcos. Micsoda keserűség önti el a szívét, amikor ilyen szavakra fakad: a pokolba süllyedsz! És ezt Kafarnaumról, szeretett városáról mondja, ahol előbb annyian tolongtak a ház előtt, ahová bemenekült, hogy majd betörték az ajtót. Ahol még a tetőt is kibontották a feje fölött, hogy elé jussanak. Még sincs változás. Ha nem is biztatásul, de nyugtatásul szolgálhat Jézus esete néhány buzgó lelkipásztor számára, akik gyors változást szeretnének.

