Útravaló – 2022. július 13.

A tanítás kezdetén és annak befejezésekor is imádkozni kell. Különösen akkor, ha azt akarjuk, hogy legyen foganatja, és fáradozásunk elérje a célját. Az Úr is ezt teszi. Az imádság nem egzaltált és túlbonyolított szöveg, hanem a horizontális beszéd vertikális folytatása. Eddig az Atyáról beszélt a néphez, most a népről beszél az Atyához. Ezt a kétirányú kommunikációt kell megtanulnunk mindnyájunknak, akikre rábíztak valamit. Protestáns testvéreink szépen haladnak ebben, bármilyen helyzetben készek és képesek Isten felé fordulva imádkozni. Mindig megragad, amikor a prédikáció után fennhangon imádkoznak. A beszéd hevületében ugyanis képesek vagyunk olykor elveszíteni a fonalat.

Magyar Kurír