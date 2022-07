Útravaló – 2022. július 19.

Nem lehet könnyű Jézus anyjának lenni. De annak sem lehetett egyszerű, aki a hírt vitte Jézusnak: anyád és rokonaid kint várnak, és beszélnének veled. Jézus felelete metszően éles, pedig nem annak szánja. Most akkor hogyan vigye meg a választ szegény követ, aki azt hitte, hogy jót tesz, és még kicsit fürdik is a jóban? Ön mit tenne? Elbújna a tömegben, hogy lesz, ami lesz, mondván, nem szegődött postásnak? Vagy megpróbálná finoman elmagyarázni az odakint várakozóknak, hogy most éppen nem alkalmas? Vagy kimenne hozzájuk, és bevezetné őket, mit sem törődve az elhangzottakkal, s remélve, hogy azok ott kint nem hallották? Vagy az anya pártjára kelne, és visszaválaszolna Jézusnak: De Uram! Vagy azon gondolkozna, amit Jézus mondott?

