Útravaló – 2022. július 21.

Sok próféta vágyott látni, amit ti láttok, hallani, amit ti hallotok, de nem adatott meg nekik. Jézus, a mester olyan dologra hívja fel tanítványai figyelmét, ami napjaink fontos felismerése is. Az ember új és új, ámulatba ejtő lehetőségeket fedez fel. Két-három nemzedékkel előttünk még senki nem gondolta volna, hogy a digitalizáció révén az ember ekkora világlátásra tesz szert akár egyetlen billentyű lenyomásával. Nemcsak arról, ami a múltban történt, hanem arról is, ami éppen most történik bolygónk másik oldalán. Elképzelhető, hogy nem is oly sokára akár azt is tudni lehet majd, ami a jövőben történni fog. Kérdés, hogy ha ismernénk a jövőt, vajon elkerülnénk-e a bajt, vagy tovább játszanánk a tűzzel.

