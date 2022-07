Útravaló – 2022. július 25.

„Édesanyád könnyeire hivatkozva kérünk” – így kezdődik a Könnyek Anyja szentolvasó. A katolikus ember mindig szívesen fordul Jézus Édesanyjához, akinek pártfogására bízzuk, hogy megkapjuk, amit kérünk. Hasonló az eset Jakab és János történetében is. Édesanyjuk hozakodik elő kérésével fiai érdekében. Ő kéri az Úrtól azt, amit azok nem mernek. S hogy ez nem csupán „a mama akciója”, abból is látszik, hogy mindhárman ott vannak, amikor ez történik. Jézus nem elutasító, de tágítgatja szemhatárukat. A többi tanítványból azonban neheztelést váltott ki ez a törekvés. Gondoljunk arra, hogy a mi életünkben is milyen nagy szerepe van az édesanyánknak. Sokszor az ő imádsága miatt történnek velünk a dolgok.

Magyar Kurír