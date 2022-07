Útravaló – 2022. július 5.

Nem kell visszamenni egészen Jézus koráig. Ma is van nyáj, amelynek nincs pásztora. Minden plébániához tartozik olyan oldallagosan ellátott közösség, amelyet dallamos, szépen hangzó kifejezéssel filiának nevezünk. Tény, hogy ezeknek nincs pásztoruk. Magam sokáig berzenkedtem, amikor azt hallottam a filiálés hívektől: nincs papunk. Dehogynincs! Hát akkor én ki vagyok maguknak? – kérdeztem. Erre hallgattak, és talán jobb is, mert amit mondtak volna, az nem biztos, hogy ideillő. Azt, hogy nincs papjuk, úgy értették, hogy nincs helyben lakó papjuk. S bármennyire sérelmes és rossz is hallani ezt, igaz. Nehezebb azoknak, akik ma is pap nélkül élnek, meg orvos nélkül, meg iskola nélkül.

