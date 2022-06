Útravaló – 2022. június 20.

Ítélet, ítélkezés. A hétköznapi szóhasználat szerint legalább három jelentése van ennek a kifejezésnek. Az első: egy vitás ügyben, illetve bűnösség, törvényesség, szabályosság kérdésében a hivatalos, illetékes, bírói döntés. A második: valakiről, valamiről alkotott vagy kimondott vélemény. A harmadik – kissé filozofikus – jelentés: az a gondolkodási forma, amelyben két fogalom közül az egyik bizonyos szempontból meghatározza vagy kiegészíti a másik tartalmát. Amit ezek közül Jézus elutasít, az a valamiről alkotott vélemény, mert erős benne a szubjektív elem. Mai olvasóinak mondhatná azt is, hogy feleslegesen ne járjon a szátok, és kerüljétek el a pletykát. Mindkettő a megsebzett emberi lélek következménye. Mert olyan jólesik panaszkodni, a rosszat észrevenni, a bűnt nevesíteni. Erre is érvényes az aranyszabály: „Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek nektek az emberek, tegyétek meg ti is nekik!”

Magyar Kurír