Útravaló – 2022. június 21.

„Gyöngyeiteket ne dobjátok a disznók elé!” – figyelmeztet Jézus (Mt 7,6), amikor szinte minden profanizálódik. Nincs igazság, nem létezik az áldozatos jóság, és nevetség tárgyává válik a szépség is. Miért? Mert kidobtuk a Szentet. Egy jól sikerült színházi előadás attól szép, hogy a vele járó katarzis felemeli a lelket. A felemelés lényege a Szent. Egy igazságos bírói ítélet akkor szül megnyugvást, ha a törvény lelkét sikerül megragadnia. A törvény lelke pedig a Szent. A szívbéli jóság több mint az ajándékozás, mert egyetlen Atya gyermekeiként van jussunk a világ dolgait használni. A jóság alapja és távlata is a Szent. Ezért kell a szaktudományok mellett azok távlatát, a Szentet is tanítani, és megismertetni vele a felnövekvő nemzedéket.

