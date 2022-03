Útravaló – 2022. március 1.

A nagyböjt kezdete előtti napot a néphagyomány húshagyó keddnek nevezi. A farsang utolsó napja már a készület jegyében telik. Micsoda szép programot fogalmaz meg Szent Péter a nagyböjti időnkre: „Jól készüljetek fel tehát lélekben. Legyetek józanok, (…) a titeket meghívó szent Istenhez méltóan magatok is váljatok szentté egész életmódotokban!” Istennek hála, újra felfedezzük, hogy test és lélek állapota összefügg. Ha a test nincs rendben, akkor a lélek is küszködik, ha a test étel-, ital- vagy bármi más függőségben szenved, akkor a lélekben is baj van, elakad. A böjti idő segíteni akarja a lelkünket, hogy Isten felé tudjunk indulni. A józanság nagy érték ma: mértékletesek legyünk mindenben, de főleg a véleményalkotásban, az ítélkezésben!

