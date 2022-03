Útravaló – 2022. március 22.

Amennyire felháborító az evangéliumi történet, annyira életszerű is. Először is milyen érdekes, hogy a nagy adóssággal bíró ember – aki egyébként valószínű, hogy az életben nagyvonalú és bőkezű, azért is tett szert ilyen adósságra, hirtelen milyen pitiáner és kicsinyes lesz. Bizony, magunkkal szemben sokszor ilyen nagyvonalúak vagyunk, aztán meg szemforgatva akadunk fenn más botlásán. Másodszor: ilyen adósság nem csak úgy hirtelen keletkezik: hosszú története lehet a kialakulásának. A mi bűneink sem csak úgy lesznek: hosszú történetük van; a gondolattól a tettig és a számonkérésig sok idő telik el. A tudatosság ezért is lenne fontos: számtalan lehetőségünk volna a visszafordulásra, arra, hogy ne csússzunk le teljesen.

