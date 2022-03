Útravaló – 2022. március 29.

Évtizedek nyomora tűnik el, évtizedek reménye teljesül be, bár nem úgy, ahogy gondolta: nem a víz, hanem Jézus szava gyógyítja meg. Micsoda keserűség lehet ebben a mondatban: „Nincs emberem.” Jézus szava azonban testi és lelki gyógyulást ad neki, és rögtön vissza is tér a közösségbe. Jézus figyelmeztetése meglep bennünket: „Látod, most meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék!” Valamilyen személyes felelősség is van abban, hogy évtizedekig „nincs emberem”. Amikor magányosnak, elhagyatottnak érezzük magunkat, jó őszintén megkérdezni magunkat, és őszintén is válaszolni: Elviselhető vagyok? Társasági vagyok? Lehet velem beszélgetni, vagy csak hallgatni lehet engem és a panaszaimat?

