Útravaló – 2022. március 3.

Az utóbbi évtizedek nyugati társadalma úgy érzi, hogy megnyerte a világot. Sőt, már a világűrt is: jómódú turisták nézhetik meg Földünket a végtelen űrből, megtapasztalva a súlytalanság állapotát. Bolygónktól elszakadva súlytalanok leszünk, lebegünk. A magunknak szépen berendezett világunkban mi is egyre súlytalanabbá válunk, lebegünk a fogyasztás és a kényelem mámorában. Mennyire kijózanító Jézus szava: „Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti és romlásba dönti?” Most ne mást ostorozzunk, ne a világot és a nyugati társadalmat, hanem magunkba tekintsünk. Mit vesztettem el emberségemből az utóbbi időben? A lelkem hol torzult már bele az életmódomba?

