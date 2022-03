Útravaló – 2022. március 30.

Fenséges szavakat hallunk ma Krisztustól. A Szentháromság belső életébe pillanthatunk be ezáltal. Miket tanulhatunk belőle? Az egyik, hogy Isten állandóan munkálkodik ahogy a vetésről szóló példázatban olvassuk –, mindegy, hogy éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken. A mi feladatunk, hogy bekapcsolódjunk ebbe a kegyelmi munkálkodásba. A másik a Krisztusba vetett hit szükségessége. Mennyire ismerjük a hitünk tartalmát? Mikor volt utoljára a kezünkben a katekizmus, hogy elmélyüljön a hitünk, hogy legyenek szavaink arra, miben is hiszünk, amikor Krisztus követésére szánjuk el magunkat? Nem elég a puszta spiritualitás, a szellemnek is kell a táplálék. Ma erre hív bennünket Krisztus, azért, hogy életünk legyen, hogy a feltámadás részesei legyünk!

