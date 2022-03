Útravaló – 2022. március 31.

Milyen nagy igyekezettel küzd az emberiség évszázadok óta, hogy deszakralizálja a világot, hogy az elveszítse az isteni teremtés szépségét, és teljesen az emberi igényeinknek megfelelő legyen! Legbiztosabb jele ennek a városiasodás mértéke. A városban elveszítjük a kapcsolatunkat a teremtett világgal, annak rendjével. Hidegben fűtünk, melegben hűtünk, sötétben világítunk, világosságban besötétítünk. Sajnos már odáig jutottunk, hogy a születési nemünk is kérdőjeles lesz: legyen olyan, amilyet én akarok. És így jártak a Szentírás szavai is, az Egyház tanításai is: rájuk fogták, hogy csak emberi kitalációk, nem akarjuk elhinni ezeket, vagy kiválogatjuk közülük a nekünk tetszőt. „A ti vádlótok Mózes lesz, akiben pedig reménykedtek. Ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek, hiszen ő rólam írt. Ha azonban az ő írásainak nem hisztek, hogyan hinnétek az én tanításomnak?”

