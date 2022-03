Útravaló – 2022. március 4.

Sokféle magyarázat terjed azzal kapcsolatban, hogy miért is szükséges a böjt. Az utóbbi években kevésbé vallásos körök is elismerően nyilatkoznak az Egyház gyakorlatáról: a tél végén érdemes tisztítókúrát tartani, jót tesz a szervezetnek, ha megszabadulunk a méreganyagoktól, szebb lesz a bőrünk, emésztő- és kiválasztórendszerünk regenerálódik. Ráadásul a lelkünk is felfrissül, nő az önbecsülésünk, látva, hogy képesek vagyunk betartani a szabályokat. Csupa haszon: „Lám, még a böjtöléstek napján is csak a hasznot keresitek!” A haszon megnyugtat bennünket: átbillen a mérleg. De másról van itt szó: vőlegény nélkül maradt násznép vagyunk. A böjtünkben őutána kell vágyakoznunk, hiányainkat neki kell ajánlanunk.

