Útravaló – 2022. október 11.

A csúsztatás az ördög műve. Emlékszünk, mit mondott az első alkalommal? „Valóban nem ehettek a kert egyetlen fájáról sem?” Most Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből úgy tűnik, mintha ő is egy csúsztatásra hívná fel a figyelmet, mely szerint, aki keresztény, annak is meg kell tartania a mózesi törvényt. Ez a csúsztatás kifejezetten arra játszik, hogy összekeverje a régit és az újat, és megzavarja a híveket. Időnként ma is lehetnek, akiknek túlzó magatartása riasztó, azt sugallja, hogy csak az jó, ami fáj, csak ami nehéz, az visz előre, csak amitől szenvedsz, az üdvözít. Ilyet még Pál sem vall, pedig, ha valaki, ő megjárta a szenvedés mélységeit. Mégis azt mondja: örüljetek az Úrban!

Magyar Kurír