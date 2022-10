Útravaló – 2022. október 17.

Egészen világos krisztológiai és kegyelemtani fejtegetést hallunk a mai szentleckében. Az efezusi levél mai üzenete az is, hogy a megváltás nemcsak az Istentől való elidegenedésünket szüntette meg, hanem az egymástól való idegenkedésünket is. Pál apostol börtönben ül, és van ideje átelmélkedni azt a levelet, amelyet az efezusi híveknek ír, hogy azok mélyebb alapozást kapjanak a hitben, amiben élnek. A már említett hellén kultúra intellektuálisan jól kvalifikált köreiben is elismerést kelt Pál írása, amelyben elmagyarázza a Jézus Krisztusban való hit életátalakító erejét. És azt, hogy miként lettünk a harag gyermekeiből Isten gyermekeivé. Nem a saját erőnkből, hanem Isten ajándékából.

