Útravaló – 2022. október 28.

Pál apostol képekkel és hasonlatokkal mutatja meg az efezusi tanítványoknak, hogy kik is ők valójában együtt és egyenként. Egyik képe a test volt, amelynek Krisztus a feje, és ők a tagjai. A másik kép a katona volt, akinek fegyverzete a kegyelem erejében van. Most egy olyan épülethez hasonlítja őket, amelynek alapja az apostolok és a próféták, Krisztus pedig a szegletköve. Ettől lesz ez az épület több mint egy ház. Isten templomává emelkedik – ahogyan a szentleckében olvassuk. Ez került be az apostolokról szóló szentmise prefációjába: mert megadtad Egyházadnak, hogy az apostolok szilárd alapján álljon. Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepén is erre gondoljunk.

