Útravaló – 2022. szeptember 19.

A világosság, a tisztánlátás nagyon mély igényünk. A filozófia, a tudományok ennek az igénynek a nyomán fejlődtek: tisztán akarunk látni okokat és célokat. De valóban sikerült ezt elérnünk? Valóban megvilágosító lett a sok eredmény? Sajnos a legnagyobb cél mindenhol az éves profit lett. A haszon a lelki életet is megölte. Isten legnagyobb misztériuma nyilvánvaló lett Krisztusban. Krisztus legnagyobb misztériuma nyilvánvaló lett a kereszthalálban és a feltámadásban. Most már világosan látszik a világ és a társadalom életében, hogy elszakadva Istentől, aki az igazi ok és az igazi cél, csak a békétlenség, az embertelenség, a zűrzavar vár ránk. Milyen szomorú, hogy az igazi világosság nem érdekli az embereket!

Magyar Kurír