Útravaló – 2022. szeptember 22.

Ha valóban komolyan vesszük az evangéliumokat, ha komolyan vesszük Krisztus tanítását, akkor, Heródeshez hasonlóan, bennünket is nyugtalanság fog(hat) el. Ugyan mi nem fejeztettük le Keresztelő Szent Jánost, de azért talán akadt néhány olyan alkalom az életünkben, amikor nem voltunk az igazság, a jó, a szép követei, szószólói. Életünk során újra és újra felmerül bennünk: ki is Jézus? És számomra kicsoda Jézus? Szánjunk időt arra, hogy őszintén feleljünk erre a kérdésre! Erre papnak, szerzetesnek, hívő embernek is szükséges van: így tud új lendületet venni lelki életünk, amire minden életkorban szükségünk van. Gyakran keressük az alkalmat, hogy személyesen láthassuk Jézust az Oltáriszentségben, a betegben, a szenvedőben!

Magyar Kurír