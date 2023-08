Útravaló – 2023. augusztus 10.

A jézusi példabeszédnek, amely arról szól, hogy ha a búzaszem elhal, sok termést hoz, kettős jelentése is van a mai napon, Szent Lőrinc napján. Vértanúságával ő pártfogója lett mindazoknak, akik esetében a tűzzel való foglalatoskodás szerepet játszik. Lőrincet, mint az aktákból tudjuk, megsütötték. Így a pékek, a cukrászok és különösen a sütéssel kapcsolatos jó néhány más szakma képviselőinek védőszentje lett. Az elhalt búzaszem is, amelynek sok terméséből lisztet őrölnek, így lesz alapja a tésztának: a kevés a soknak, egy a mindennek. Ebben kérjünk segítséget Lőrinctől, akinek a szenvedés elviseléséhez humora is volt. Lehet, hogy a humor segít bennünket a szenvedésben.

