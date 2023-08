Útravaló – 2023. augusztus 11.

Assisi Szent Klára emléknapján nem is találhatnánk jobb evangéliumi szakaszt, mint a mostanit: Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Szent Ferenc és Szent Klára mindenről lemondtak ezen a világon. Nemcsak nagy dolgokról, amelyektől viszonylag egyszerűbb megválni, hanem a kis dolgokról is, amelyekről nap mint nap döntenünk kell. A látványos nagy lemondások mellett az apró lemondások gyakran nehezebbek. „Amit adtál hizelegve, / mind visszaloptad az utolsó órán!” – kesergi József Attila Kései siratójában, szemrehányást téve édesanyjának a haláláért, azért, hogy egyszerre visszavesz tőle mindent, amit szeretetből apránként adott.

