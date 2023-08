Útravaló – 2023. augusztus 16.

A testvéri figyelmeztetés lehetőségéről szól a mai evangéliumban Jézus. Máshol azt mondja, figyelmeztesd testvéredet, mert ha nem teszed, magad is osztozol felelősségében. Itt azonban az is látszik, hogy egy megátalkodott testvérről van szó, aki nem hallgat sem az egyikre, sem a másikra, sem a közösségre. Időnként szembetaláljuk magunkat ilyen helyzettel. De persze nem csak úgy, hogy mi az innenső oldalon állunk, hanem úgy is, hogy mi vagyunk, akik megátalkodtunk álláspontunkban, és úgy véljük, nekünk van igazunk mindenkivel szemben. Erre alkalmas figyelmeztetés a mai evangélium: hallgassunk testvérünkre akkor is, ha úgy érezzük, nekünk van igazunk. Abból nem lehet baj.

Magyar Kurír