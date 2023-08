Útravaló – 2023. augusztus 17.

Tegnap az evangéliumban a testvéri feddésről tanított minket az Úr. Ma átkerülünk a másik oldalra, s a megbocsátásról tanít. A megbocsátás nekünk, keresztényeknek akkor is kötelességünk, ha az, aki vétett, nem kér bocsánatot. S ha bocsánatot kér, akkor még inkább. Meddig kell elmennünk a megbocsátásban? Erről próbál érdeklődni Jézustól Péter apostol. Válaszul Jézus megajándékozza őt – és minket is – példabeszédeinek egyik gyöngyszemével. Értésünkre adja, hogy egymásnak szolgatársai vagyunk, tartozásunkban közös sors vezet bennünket. Eltitkolni semmit nem lehet, nem is szabad, és nem érdemes. Miképpen mi is megbocsátunk – mondjuk a Miatyánkban –, ő is úgy bocsát meg nekünk.

