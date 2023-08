Útravaló – 2023. augusztus 21.

Jézust nem csak a gyerekek követik szívesen, az ifjúságban is ott van az elköteleződés vágya. Most egy ifjú fordul hozzá azzal a kéréssel, pontosabban kérdéssel: hogyan juthatna el az örök életre? Jézus elmondja neki az akkor ismert parancsokat, kötelezettségeket és elvárásokat, melyektől az ifjú megretten. Megtántorodik, és hátat fordít Jézusnak, mert nagy a vagyona. A vagyont az ifjú bizonyára a szüleitől örökölte, akik szintén gazdagok lehettek. Neveltetése során is a kényelemre irányították a figyelmét. Ezért Jézushoz intézett kérdése a tökéletességről és az örök életről csupán intellektuális érdeklődés egy olyan ifjú részéről, akinek egyébként megvan mindene. Vajon ma hogyan történik ez?

