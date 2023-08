Útravaló – 2023. augusztus 22.

Miután a vagyont és a gazdagságot – mint akadályt – Jézus megnevezi, a mai evangéliumban ismét Péter az, aki firtatni kezdi a dolgot, mint tette a házastársi hűség, az elbocsátás és a válás ügyében is. Most azonban már nem áll meg ott, hogy jobb, ha az ember nőtlen marad (annak ellenére mondta ezt, hogy maga nős volt), hanem azt kérdezi: akkor most hogy lesz ez velünk, hiszen mi elhagytuk a vagyonunkat, mindent és mindenkit. Jézus talán neki is szánja válaszát: sokan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők. Számunkra biztatás ez, de lehet, hogy Péteréknek figyelmeztetés volt. Ők ugyanis már-már elsőknek tekinthették magukat. Péter mondja is: „Nézd, mi mindent elhagytunk.”

