Útravaló – 2023. augusztus 28.

Jézus a farizeusokat korholja, de ha ezeket a szigorú figyelmeztetéseket olvassa az ember, nem tudja kivonni magát az alól az érzés alól, hogy rá is vonatkoznak. Mintha ránk is illene mindaz, amit a képmutatásról és a farizeusokról állít Jézus. Csupán ezt a mondatot emelem ki: „Tengert és szárazföldet bejártok, hogy egyetlen pogányt megtérítsetek, és ha megtért, a kárhozat fiává teszitek.” Mit jelent ez az állítás? Bizonyára azt, hogy bennünk van az a szektás hajlam, hogy valakit befogjunk, és onnantól ne engedjük szabadon. Milyen messze van ez attól, amit Pál apostol a galatáknak ír: a szabadságra Krisztus vezetett el minket. Aki másokat szorongat, az maga is szorong.

